В Москве в ночь на 16 августа выпала почти третье месячной нормы осадков

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на 16 августа. В центре погоды "Фобос" отметили, что такой интенсивности дожди в столице наблюдаются только три раз за все лето.

В ночь на 16 августа в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В осадкомеры московской метеостанции Строгино попало 10 миллиметров дождя, ВДНХ – 15 миллиметров, Тушино -18 миллиметров, Балчуга – 21 миллиметр. Всего выпало около 27% месячной нормы.

"Такой интенсивности дожди в мегаполисе наблюдаются всего лишь три раз за все лето. В Подмосковье самым влажным местом стал Можайск – 61 миллиметра", - отметили в "Фобосе".

Норма осадков для августа в столице составляет 77 миллиметров.

Между тем, синоптики отметили, что в четверг днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-24 градуса в городе, и плюс 20-25 градусов в области.