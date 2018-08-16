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Бизнесмен из Москвы устроил дебош в самолете и отпинал полицейских

10:57
  • четверг
  • 16 августа 2018

На борту самолета Москва-Мирный 33-летний житель Москвы устроил дебош. После приземления в аэропорту якутского города, его доставили в отдел полиции, где он начал пинать сотрудников ногами. Дебошира задержали.

Житель Москвы устроил дебош на борту авиарейса Москва-Мирный. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Мужчина летел из аэропорта Домодедово в якутский город Мирный самолетом авиакомпании "Алроса". 33-летний москвич занял место в бизнес-классе. В полете он провоцировал конфликт с бортпроводниками. При приземлении в Мирном, его доставили в отдел полиции аэропорта. Там он продолжил вести себя агрессивно и начал пинать сотрудников полиции ногами.

Дебошира задержали. Сотрудники Следственного комитета проводят работу с подозреваемым, в отношении которого возбуждено дело о хулиганстве на воздушном транспорте и нападении на представителей власти.

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