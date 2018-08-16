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Евросоюз обвинил Британию в прослушке на переговорах по Brexit

11:56
  • четверг
  • 16 августа 2018

Евросоюз обвинил Лондон в прослушке во время переговоров по Brexit, сообщили британские СМИ.

Поводом для опасений стало оперативное попадание к Великобритании секретных сведений со слайдов для внутреннего пользования европейских переговорщиков, рассказал "ТВ Центр". По версии ЕС, буквально через несколько часов после закрытой демонстрации данных Лондон "на самом высоком уровне" добился того, чтобы они не были опубликованы. В тот же день премьер Великобритании Тереза Мэй провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обнародование слайдов нанесло бы серьёзный удар по позиции Лондона. Британская сторона отрицает все обвинения.

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