ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Верховный суд Малайзии продлил расследование убийства брата Ким Чен Ына

12:18
  • четверг
  • 16 августа 2018

Верховный суд Малайзии не смог вынести приговор обвиняемым в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама, и постановил продолжить расследование.

Главные подозреваемые – гражданки Вьетнама и Индонезии, напомнил "ТВ Центр". Им грозит высшая мера наказания – смертная казнь.

По версии следствия, именно они распылили Ким Чен Наму таинственный яд в лицо. Сами женщины свою вину отрицают. Они думали, что участвуют в розыгрыше в рамках телевизионного шоу. За якобы безобидную выходку им даже заплатили сто долларов.

Брат северокорейского лидера скончался в аэропорту малайзийской столицы в феврале 2017 года. За несколько минут до смерти он обратился за медпомощью, сказав, что кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью. После экспертизы выяснилось, что он подвергся воздействию нервно-паралитического яда.

Главное сегодня
Ким Чен Нам
Ким Чен Нам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100