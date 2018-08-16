Верховный суд Малайзии продлил расследование убийства брата Ким Чен Ына

Верховный суд Малайзии не смог вынести приговор обвиняемым в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама, и постановил продолжить расследование.

Главные подозреваемые – гражданки Вьетнама и Индонезии, напомнил "ТВ Центр". Им грозит высшая мера наказания – смертная казнь.

По версии следствия, именно они распылили Ким Чен Наму таинственный яд в лицо. Сами женщины свою вину отрицают. Они думали, что участвуют в розыгрыше в рамках телевизионного шоу. За якобы безобидную выходку им даже заплатили сто долларов.

Брат северокорейского лидера скончался в аэропорту малайзийской столицы в феврале 2017 года. За несколько минут до смерти он обратился за медпомощью, сказав, что кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью. После экспертизы выяснилось, что он подвергся воздействию нервно-паралитического яда.