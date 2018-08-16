ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл новое здание школы №1542 в Солнцево

12:24
  • четверг
  • 16 августа 2018

Новый корпус школы №1542 на западе столицы полностью готов к учебному году. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства.

Здание рассчитано более, чем на 500 учеников, рассказал "ТВ Центр". Особая образовательная программа позволит детям развиваться в различных направлениях. Гуманитарные и научные классы, огромные спортивные залы, музыкальные мастерские, библиотеки и даже занятия по робототехнике – школа оборудована современными лабораториями. И уже 1 сентября, точно по расписанию, встретит учеников.

"Почти полтора миллиона маленьких москвичей готовятся к 1 сентября, к важному событию. Они придут в детские дошкольные учреждения, в школы, колледжи Москвы. И мы, конечно, готовимся к этому важному событию. Идет капитальный, текущий ремонт и оборудование детских садов и школ. Оборудование спортивных площадок и, конечно, новостройки. Здесь в Солнцево введена новая школа на 500 мест — современная, оборудованная всем необходимым для учебы", - сказал мэр.

Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин общается с детьми
Сергей Собянин общается с детьми
Сергей Собянин в школе
Сергей Собянин в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100