Собянин открыл новое здание школы №1542 в Солнцево

Новый корпус школы №1542 на западе столицы полностью готов к учебному году. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства.

Здание рассчитано более, чем на 500 учеников, рассказал "ТВ Центр". Особая образовательная программа позволит детям развиваться в различных направлениях. Гуманитарные и научные классы, огромные спортивные залы, музыкальные мастерские, библиотеки и даже занятия по робототехнике – школа оборудована современными лабораториями. И уже 1 сентября, точно по расписанию, встретит учеников.

"Почти полтора миллиона маленьких москвичей готовятся к 1 сентября, к важному событию. Они придут в детские дошкольные учреждения, в школы, колледжи Москвы. И мы, конечно, готовимся к этому важному событию. Идет капитальный, текущий ремонт и оборудование детских садов и школ. Оборудование спортивных площадок и, конечно, новостройки. Здесь в Солнцево введена новая школа на 500 мест — современная, оборудованная всем необходимым для учебы", - сказал мэр.