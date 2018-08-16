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В Магадане выращивают клубнику и абрикосы в условиях вечной мерзлоты

12:45
  • четверг
  • 16 августа 2018

Урожай абрикосов, клубники и вишни на Крайнем Севере - кажется невозможным? Но в одном из фермерских хозяйств Магадана успешно выращивают теплолюбивые фрукты и ягоды в условиях вечной мерзлоты.

В теплице Галины Козичевой у каждой культуры свой характер, рассказал "ТВ Центр". Привередливая яблоня, терпеливая к северному климату слива или щедрая на урожай клубника. В этом году ягода уродилась особенно крупная. Грядка за грядкой Соне – во время каникул девочка осваивает азы фермерского хозяйства – предстоит обойти несколько полей.

"Первый урожай обычно собираем крупный. Дальше она идет меньше. Клубника сладкая. Бывает крупная попадется сладкая, а мелкая – чаще всего кислая", - рассказала Софья Таранцева.

А еще помидоры, кабачки, сливы, крыжовник. Галина Козичева –фермер-экспериментатор, рассказала: в последние годы климат в Магадане заметно изменился. Зимы стали мягче, в каждом дворе цветут сирень и яблони. В этом году она впервые сняла урожай абрикосов и вишни. А еще выращивает клубнику, жимолость и смородину, планируя выйти на промышленные масштабы. Южные фрукты вырастила в теплице безо всякого отопления.

"Сохранить в теплице и вырастить абрикосы труда не составляет. Обратили внимание, здесь нету отопления и освещения? Только за счет того, что солнце. А у нас в Магадане солнца достаточно. Тепла нет, а солнца достаточно", - пояснила фермер Галина Козичева.

Солнца достаточно, а вот площадей, посетовала фермер, не хватает. Со ста деревьев можно было бы снимать до 100 килограммов урожая. Это не только экологически чистые фрукты – они содержат в 10 раз меньше нитратов, чем импортные – но и новые рабочие места. Подходом Галины Козичевой власти региона заинтересовались. В рамках программы поддержки сельского хозяйства обещали помочь со строительством новых, более просторных теплиц.

"Мы могли убедиться, что он существует – магаданский виноград и магаданские абрикосы. Самое главное, что мы уверены на 100%, что это экологически чистые фрукты, витамины, которых не хватает здесь, на Крайнем Севере", - сказал врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Фермерская продукция в скором времени окажется в столовых школ и детских садов региона. И речь не только о фруктах и ягодах. В хозяйстве Галины есть крупный и мелкий рогатый скот, куры и перепела. Каждый год они дают десятки тысяч яиц и тонны молока. Сейчас здесь самая жаркая пора. Уборка урожая продлится до середины сентября, когда наступят первые заморозки.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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