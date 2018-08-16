Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 21-у позицию в новом рейтинге ФИФА. Теперь она занимает 49-е место в мировой футбольной табели о рангах. Кроме того, на 16 строчек вверх поднялась команда Хорватии. Она занимает четвертое место. Серьезное падение произошло у сборной Германии. Она опустилась со второй позиции на 15-ю.

Российская сборная по футболу, после того, как дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, поднялась на 21 строчку в рейтинге ФИФА. Теперь она занимает там 49 место, говорится на сайте Международной федерации футбола.

Ранее российская национальная команда занимала 70-е место в рейтинге, которое стало самым низким для нее за все время.

Чемпион мира сборная Франции поднялась на шесть позиций, заняв первое место в таблице.

На втором месте Бельгия, а на третьем – Бразилия.

Соперник "трехцветных" по финалу мундиаля команда Хорватии занимает четвертую строчку, поднявшись туда с 20 места.

Ощутимое падение произошло у чемпионов мира 2014 года – сборной Германии. Бундестим, провалившаяся на ЧМ-2018, опустилась на 14 строчек – на 15 место.

Также с 45-й на 65-ю упали соперники россиян на групповом этапе ЧМ-2018 - сборная Египта.

Изначально новая версия рейтинга ФИФА должны была выйти после чемпионата мира - 19 июля. Однако было решено перенести ее публикацию на 16 августа. Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 20 сентября.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, в финале одолевшая команду Хорватии со счетом 4:2. Третье место заняла команда Бельгии, обыгравшая Англию со счетом 2:0.

Сборная Росси дошла до четвертьфинала, где сыграла вничью с хорватами (2:2) и проиграла им в серии пенальти – 3:4.