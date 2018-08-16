В России впервые разрешили провести гей-парад. Он пройдет 26 августа в поселке Ульяновской области с населением семь человек.

В России впервые пройдет согласованный гей-парад, об этом сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев на своей странице во "ВКонтакте".

Власти города Новоульяновск (Ульяновская область) дали разрешение на проведение парада в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек.

Гей-парад запланирован на 26 августа с 12:00 до 14:00. Заявлено 300 человек.