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В России впервые разрешили провести гей-парад

11:53
  • четверг
  • 16 августа 2018

В России впервые разрешили провести гей-парад. Он пройдет 26 августа в поселке Ульяновской области с населением семь человек.

В России впервые пройдет согласованный гей-парад, об этом сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев на своей странице во "ВКонтакте".

Власти города Новоульяновск (Ульяновская область) дали разрешение на проведение парада в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек.

Гей-парад запланирован на 26 августа с 12:00 до 14:00. Заявлено 300 человек.

 
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