Россия представила Ту-22М3М

В Казани на территории авиационного завода имени Горбунова представили модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Его создали в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации.

На территории Казанского авиационного завода имени Горбунова состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. об этом сообщает ТАСС.

Он был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев", рассказал генеральный директор фирмы Туполева Александр Конюхов.

"Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ", -отметил он на церемонии.

После презентации Ту-22МЗМ передадут на этап наземных и летных испытаний.

"В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению", - сказал Конюхов.

По его словам, основные задачи Ту-22М3М - борьба с авиационными корабельными группировками.

"Новый комплекс вооружения сможет принимать современные средства борьбы и новые противокорабельные ракеты. Это радикально и качественно улучшит возможности самолета, помимо рутинных задач, связанных с применением бомбового вооружения", - сказал он.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году. Выпущено 268 самолетов этой модификации.