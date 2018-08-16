Мутко рассказал о решении по росту тарифов ЖКХ

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в ближайшие две недели должно быть принято решение о росте тарифов на коммунальные услуги из-за роста НДС.

В ближайшие недели может быть принято решение о возможности роста тарифов на коммунальные услуги из-за роста НДС. Об этом рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

"Еще раз скажу, что в ближайшие две недели нам это решение нужно принимать", - приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что окончательное решение по индексации тарифов в правительстве еще не принято.

"Мы попросили наших коллег из Минстроя, Минфина, Минэнерго дать нам варианты этих решений, чтобы это было не очень болезненно для населения и не сказывалось в рамках всей тарифной политики", - сказал он.

"Весь 2019 год мы должны в рамках инфляционного прогноза действовать, и, если даже такое решение будет принято, это не будет больше прогнозных цифр", - добавил вице-премьер.

Перед этим он принял участие в селекторном совещании о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

14 августа стало известно, что в связи с увеличением ставки НДС до 20% Минэкономразвития предлагает повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году в два этапа. Это произойдет 1 января и 1 июля. Чиновники считают, что это "предотвратит негативные тарифные последствия". Также в МЭР отметили, что расходы коммунального комплекса в следующем году могут вырасти на 16 миллиардов рублей.

Закон о повышении НДС с 18% до 20% был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа. Он должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Согласно оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 миллиардов рублей в бюджет ежегодно.