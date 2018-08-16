Песков не согласен с предположением о вводе завуалированного прогрессивного налога

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просит не отождествлять идею об изъятии сверхдоходов компаний с прогрессивной шкалой налогооблажения.

Отождествлять идею об изъятии сверхдоходов с вводом прогрессивной шкалы налогообложения неправильно, об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение об изъятии сверхдоходов на данный момент обсуждается в правительстве, позиция президента Владимира Путина пока что не сформирована.

"Президент чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принять решение", - рассказал Песков.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 миллиарда рублей дополнительных доходов и направить эти деньги на реализацию майского указа.