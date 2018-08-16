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Суд приговорил экс-генерала СКР Никандрова к 5,5 года колонии за взятку

12:48
  • четверг
  • 16 августа 2018

Бывшего замначальника московского главка СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 года колонии строго режима за получение взятки. Он был арестован по обвинению в получении от вора в законе Шакро Молодого 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Итальянца.

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строго режима за получение взятки, сообщает "Газета.Ru".

Кроме того, суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции, но не стал назначать штраф в виде дополнительного наказания, о чем ранее просило обвинение.

Защита экс-генерала намерена обжаловать приговор.

Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля. Вместе с ним задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Всем им предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по кличке "Итальянец". Он считается приближенным "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

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