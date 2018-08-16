Сгоревшую в Карелии церковь восстановят

Сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге можно восстановить, так как сохранились чертежи. Однако внутреннее убранство, иконостас утеряны навсегда.

Сгоревшую в Карелии Успенскую церковь можно восстановить, об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Валентина Пивненко, представляющая в нижней палате парламента республику Карелия.

"Но самое ценное, что потеряно, - это, конечно, уникальнейшие иконы, которые были в этом храме. Это была гордость не только республики, но и России, потому что каждый, кто приезжал в Карелию, хотел посмотреть на эту уникальную церковь. Поэтому это беда. Мне кажется, будет трудно установить сумму ущерба, потому что как можно вообще оценить то, что с XVIII века года стояло на нашей земле?", - сообщила парламентарий.

Ранее о возможности восстановления церкви сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры.

"Утрачены иконостас, кроме одной иконы, находящейся на реставрации, и роспись. По оценке специалистов, уничтожено 95% объекта <…> Возможность воссоздания данного памятника существует, так как есть проект реставрации (2014 года) и акт технического состояния объекта (2017 года)", - рассказали в министерстве.

10 августа в Кондопоге полностью сгорела уникальная Успенская церковь XVIII века. Храм являлся объектом культурного наследия и одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

В поджоге подозревают 15-летнего подростка, который приехал к бабушке в Кондопогу. Мальчика задержали на 30 суток и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

Возбуждены два уголовных дела "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога".