Транспорт Москвы станет бесплатным для подмосковных пенсионеров

Мособлдума приняла законопроект, который предоставляет подмосковным пенсионерам старше 60 лет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы. Документ начнет действовать с 1 сентября.

Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно пользоваться транспортом Москвы. Такое решение приняла областная дума, передает "МИР 24". Оно вступит в силу уже с 1 сентября.

Ездить без оплаты на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро смогут пенсионеры старше 60 лет. Количество поездок и их дальность не ограничены.

Льгота распространится на 1,5 миллиона человек.