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Транспорт Москвы станет бесплатным для подмосковных пенсионеров

13:18
  • четверг
  • 16 августа 2018

Мособлдума приняла законопроект, который предоставляет подмосковным пенсионерам старше 60 лет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы. Документ начнет действовать с 1 сентября.

Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно пользоваться транспортом Москвы. Такое решение приняла областная дума, передает "МИР 24". Оно вступит в силу уже с 1 сентября.

Ездить без оплаты на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро смогут пенсионеры старше 60 лет. Количество поездок и их дальность не ограничены.

Льгота распространится на 1,5 миллиона  человек.

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