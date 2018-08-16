Известный телеведущий расстрелял мужчину на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали бывшего телеведущего Алексея Самсонова по подозрению в обстреле мужчины на юго-востоке Москвы. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением головы, переломом лобной кости, множеством ранений лобной области, груди и живота.

В ночь на 15 августа у дома на шоссе Энтузиастов был обнаружен мужчина 1977 года рождения с проникающим ранением головы, переломом лобной кости, множеством ранений лобной области, груди и живота. Его госпитализировали.

Кроме того, неподалеку от места происшествия удалось задержать подозреваемого в обстреле. Им оказался бывший телеведущий 44-летний Алексей Самсонов.

С марта 2016 года по апрель 2017-го он работал на телеканале Рен ТВ, где вел программу "Ремонт по-честному". После ухода с телевидения он некоторое время вел канал "СамсоноV" на YouTube. Там у него было 1,3 тысячи подписчиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.