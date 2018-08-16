Москву ожидает теплый сентябрь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь в Москве будет теплым. По его словам, количество осадков будет либо ниже, либо около нормы.

В Москве ожидается теплый сентябрь с чередованием сухой и ненастной погоды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сентябрь будет достаточно теплым, количество осадков будет около или чуть ниже нормы. В течение месяца периоды сухой погоды и периоды ненастья будут чередоваться", - сказал он.

Вильфанд отметил, что к концу августа станет известен более детальный прогноз погоды на сентябрь. Температурная норма для сентября в Москве - 11 градусов тепла.