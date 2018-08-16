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Москву ожидает теплый сентябрь

13:25
  • четверг
  • 16 августа 2018

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь в Москве будет теплым. По его словам, количество осадков будет либо ниже, либо около нормы.

В Москве ожидается теплый сентябрь с чередованием сухой и ненастной погоды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сентябрь будет достаточно теплым, количество осадков будет около или чуть ниже нормы. В течение месяца периоды сухой погоды и периоды ненастья будут чередоваться", - сказал он.

Вильфанд отметил, что к концу августа станет известен более детальный прогноз погоды на сентябрь. Температурная норма для сентября в Москве - 11 градусов тепла. 

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