Собянин: работы по подготовке к зиме завершатся 25 августа

Сергей Собянин в четверг осмотрел Центральное диспетчерское управление "МОЭК". Мэр сообщил, что работы по подготовке к зиме в Москве завершатся 25 августа.

Все работы по подготовке к зимнему сезону будут закончены до 25 августа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра центрального диспетчерского управления компании МОЭК, передает "ТВ Центр".

Это единая организация теплоснабжения города. Её дочерние учреждения работают также и в Подмосковье. Мэр отметил, что это центральное управление — ключевое в столице. Именно оно в круглосуточном режиме мониторит десятки тепловых станций и тысячи километров тепловых сетей. В этом году центр переехал в новое здание. Теперь все системы модернизированы, что повышает их надежность и качество работы.

"Сейчас идет период традиционных летних гидравлических испытаний. Уже опрессовано 93% тепловых сетей. К зимнему сезону подготовлено порядка 15 тысяч километров тепловых сетей, 36 тысяч зданий, в том числе 25 тысяч жилых домов. Работы по подготовке к зиме будут завершены не позднее 25 августа", – отметил Сергей Собянин.