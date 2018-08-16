Турчак обсудил с главой Крыма развитие инфраструктуры в республике

Приоритетные направления развития Крыма обсудил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак с главой республики Сергеем Аксёновым и спикером парламента Владимиром Константиновым.

Основными темами для разговора стали реализация госпрограмм на полуострове и вопросы развития инфраструктуры, рассказал "ТВ Центр". Андрей Турчак отметил, что в Севастополе активно внедряются проекты по благоустройству и развитию городской среды, готовятся к старту программы по модернизации водоотведения и обращения с коммунальными отходами.

"Достаточно большие средства привлекаются из федерального бюджета, очень много городских пространств уже было реновировано и, естественно, мы сегодня обсуждали с учётом бюджетного цикла формирование бюджета на 19-й плановый период до 2020-2021 годов, дальнейшую реализацию проектов, финансирование, участие партии в этом. Ну, естественно, мы всегда рады, когда региональная власть поддерживает эти проекты", - сказал Турчак.