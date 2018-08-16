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"ТВ Центр" 2 сентября покажет фестиваль "Спасская башня"

14:59
  • четверг
  • 16 августа 2018

Последние приготовления к одиннадцатому Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" обсудили на пресс-конференции в Москве.

Масштабное мероприятие пройдёт с 24 августа по 2 сентября, сообщил "ТВ Центр". В самом сердце столицы, на Красной площади выступят лучшие отечественные и зарубежные коллективы. Заявлено более 130 ансамблей, оркестровых исполнителей из разных уголков мира, в том числе из Италии, Швейцарии, Мексики и других стран. Гостей фестиваля ждут мастер-классы и конкурсы. Пройдут выступления почётных караулов и кавалеристов. Также откроется детский городок.

"В этом году особенностью фестиваля будет то, что впервые второго числа будет дополнительное дневное представление дано. Мы этим гордимся. 2 сентября канал "ТВ Центр", по старой доброй традиции, и спасибо им за эту традицию и за эту помощь, будет прямая трансляция представления фестиваля", - сказал руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня", ответственный секретарь общественного совета фестиваля Сергей Смирнов.

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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