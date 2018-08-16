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Власти Ульяновской области передумали и отменили гей-парад

14:10
  • четверг
  • 16 августа 2018

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев запретил проводить гей-парад в поселке Яблоневый, который ранее разрешила глава администрации города Светлана Косаринова. По его словам, он не был в курсе об этом мероприятии.

Власти Новоульяновска опровергли информацию о проведении гей-парада в поселке Яблочный, сообщает "Интерфакс".

"Я принял решение, никакого гей-парада на территории муниципального образования города Новоульяновск проводиться не будет. Мы намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - заявил глава муниципального образования Геннадий Деникаев.

Он также отметил, что выданное главой администрации Новоульяновска Светланой Косариновой разрешение на проведение гей-парада не было согласовано ни с главой города, ни с депутатами Гордумы.  

Ранее лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев сообщил, что о том, что глава администрации города Новоульяновск разрешила провести гей-парад 26 августа в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек.

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