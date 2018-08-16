С 2011 года в Москве построено более 300 зданий детсадов и школ

Чуть больше двух недель остается до начала нового учебного года. Почти полтора миллиона маленьких и уже не очень маленьких москвичей сядут за парты 1 сентября. К открытию готовятся и новые школы города. Одна из них находится в районе Солнцево. Школа на 500 мест оборудована всем необходимым для учебы и занятий спортом. Учебное заведение осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый четырехэтажный корпус школы №1542 уже только одним своим внешним видом воодушевляет на учебные подвиги. 12 тысяч квадратных метров рассчитаны на 550 учащихся. Только за три дня приема документов набрано уже около трехсот детей, передает "ТВ Центр".

Полина Чурсина первое время грустила из-за решения родителей перевести ее в новую школу. Но экскурсия по кабинетам отбросила все сомнения. Не менее интересные уроки технологии ждут и мальчиков. Для них — мастерские со станками по обработке металла и дерева. Учителя с гордостью демонстрируют поделки, которые делают их ученики. А в новом корпусе с современным оборудованием ребята, вероятно, будут создавать шедевры.

Все кабинеты оборудованы интерактивными панелями в рамках проекта "Московская электронная школа". Особая гордость нового корпуса - огромный спортивный зал.

Учителя естественнонаучных предметов сами с нетерпением ждут начала учебного года. Планируют удивить учеников различными опытами и экспериментами. Ведь у каждого на парте во время лабораторных работ будет свой набор с приборами.

Будущие ученики нового корпуса оценили и школьную территорию. Спортивная зона включает футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт и тренажерный гимнастический комплекс.

"В Солнцево введена новая школа на 500 мест. Современная, оборудованная всем необходимым для учебы, занятием спорта, воспитание. В целом, мы построили за последние годы около 300 учреждений дошкольного и школьного образования. Для москвичей созданы все необходимые условия для занятия детских дошкольных и школьных учреждений", - заявил Сергей Собянин.

Собянин также напомнил, что с этого года зачисление в дошкольные учреждения практически во всех районах Москвы начинается с более раннего возраста. При желании записать ребенка в детский сад можно с двух с половиной лет.

Екатерина Гоголева, Олег Лапшов, Михаил Федоров, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".