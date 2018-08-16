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Песков раскрыл подробности поездки Путина на свадьбу в Австрии

14:00
  • четверг
  • 16 августа 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль во время последнего визита в Вену. По его словам, у предстоящего мероприятия нет протокола.

Президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе последнего визита в Вену. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет "Газета.Ru".

По его словам, Путин посетит свадебное торжество в Австрии по пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также Песков подчеркнул, что кремлевский пул журналистов не будет сопровождать президента России на церемонии бракосочетания. СМИ осветят только визит в Германию и встречу с Меркель.

"Это частное мероприятие, там нет протокола", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее о планах Путина сообщал его помощник Юрий Ушаков. Он заявил, что Кнайсль пригласила российского лидера на свадьбу во время визита главы государства в Вену.

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