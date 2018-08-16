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Бесплатная вакцинация от гриппа начнется в столице 20 августа

14:51
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Москве стартует кампания по вакцинации от гриппа. Впервые сделать прививку можно сделать в девяти торговых центрах столицы.

Уже с понедельника в Москве можно будет  бесплатно сделать прививку от гриппа, передает "ТВ Центр". Помимо поликлиник и больниц, вакцинацию начнут проводить у станций метро и МЦК, в городских МФЦ и впервые в этом году - в 9 столичных торговых центрах.

В прошлом году прививки от гриппа в Москве сделали свыше шести миллионов человек - это более половины столичных жителей. Вакцина, по словам врачей, помогает защититься еще и от ОРВИ. Главное - сделать прививку заранее, до наступления прохладной, дождливой погоды и сезонного роста заболеваемости.

"С 20 числа, то есть с понедельника, в Москве начинается кампания по профилактике гриппа. Называется она "Москва без гриппа". Иммунитет вырабатывается организмом после вакцинации в течение 2-3 недель, поэтому нужно думать о защите своей собственной от гриппа заранее", - сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Бесплатную вакцинацию в городе  будут проводить до 28 октября. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября.

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