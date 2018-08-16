Династия Шлёновых: как авиационные двигатели стали семейным делом

Одно из крупнейших предприятий страны по изготовлению авиационных двигателей - научно-производственный центр "Салют" скоро будет отмечать своё 106-летие. Но давними традициями может похвастаться не только сам завод, но и его коллектив. Семья Шлёновых трудится там уже полвека, передавая профессию из поколения в поколение.

Матвей Шлёнов занимается поставкой турбин на заводы-изготовители самолетов и вертолетов в Комсомольск-на-Амуре, Гатчину и Уфу, передает "ТВ Центр". Уже оттуда новые воздушные суда разлетаются по всему миру.

"В этом цехе я знаю многих. Но и вообще на предприятии специфика моей деятельности такова, что я работаю практически со всеми подразделениями. Только в мобильном телефоне личных контактов порядка 200", - говорит начальник отдела договоров дирекции по освоению программ

АО «НПЦ Газотурбостроения "Салют" Матвей Шленов.

Цех, в свою очередь, хорошо знает его. Все потому что Матвей Ильич – продолжатель знаменитой династии. Завод существует уже 106 лет, и полвека семья Шлёновых передает эстафету из поколения в поколение. Начало положила бабушка Людмила Сергеевна, затем несколько десятилетий предприятию отдал Илья Анатольевич, отец Матвея. Он же привел на "Салют" свою супругу Марину Александровну. Ну а затем подтянулись Шлёновы-младшие. Неизменное правило – начинать карьеру обязательно с рабочих специальностей.

"Сын, когда учился в институте, он тоже проходил производственную практику слесарем в цехе у папы. Завод дисциплинирует. Завод – большая семья, в которой надо уметь жить в коллективе, общаться с людьми", - говорит заместитель начальника отдела экономического планирования АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Марина Шленова.

Разговоры о работе в семье Шленовых и после окончания смены: новые технологии, новые двигатели. Любой прогресс, развитие городской среды в целом для кандидата технических наук – волнующая тема. Даже расчеты есть.

"Завершилось строительство куска Северо-Восточной хорды – от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. Это очень помогает мне экономить ежедневно 10-15 минут только на дорогу. Сейчас достраивается кусочек от шоссе Энтузиастов до Вешняков. В принципе, я буду ежегодно экономить 30 тысяч рублей в год только на бензине", - говорит Матвей Шленов.

Ближайшее от дома и любимое место прогулок — парк вокруг стадиона "Крылья Советов". С одной стороны, тихий и зеленый. С другой – здесь создано все для активного отдыха.

Для того, чтобы сделать свой микрорайон и город еще комфортнее, Матвей давно постоянно пользуется порталами "Активный гражданин" и "Наш город". Оставаться в стороне от жизни столицы считает недопустимым.

"Я считаю, что вообще каждый гражданин должен участвовать в любых выборах: будь то местные, городские или президентские. В любом случае, нужно прийти и высказать свое мнение, потому что из этого складывается общий результат голосования", - говорит Матвей Шленов.

Продолжит ли династию авиастроителей младший в семье Шлёновых – вопрос пока открытый. Сыну Матвея Борису всего три с половиной года.

Егор Киселёв, Арсений Кобяков. "ТВ Центр".