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Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

14:22
  • четверг
  • 16 августа 2018

Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до середины сентября. Такое решение принял Мосгорсуд.

Мосгорсуд принял решение продлить срок домашнего ареста худруку "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает "Интерфакс".

Арест продлен до 19 сентября.

До этого Басманный суд столицы обязал Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 сентября.

Кирилл Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств. Также по делу "Седьмой студии" проходят бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Все они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

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