Под обломками моста в Генуе могут находиться до 20 человек

От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе. На данный момент известно о 38 погибших и 16 пострадавших.

Под завалами после обрушения автомобильного моста в Генуе могут оставаться от 10 до 20 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Обломки упали на жилые дома и железнодорожные пути, в момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. На данный момент известно о 38 погибших и 16 пострадавших, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии. В Генуе объявлен двухдневный траур, режим ЧС введен на год. Похороны погибших состоятся в Генуе в субботу, 18 августа.

Из зоны обрушения были эвакуированы 664 человека. Власти намерены обеспечить их новым жильем до конца года.

По данным прокуратуры, ЧП стало следствием человеческого фактора. Глава МВД Италии Маттео Сальвини возложил ответственность за трагедию в Генуе на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры страны.