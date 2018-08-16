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В Турции экстренно сел самолет с российскими туристами

14:51
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Анталии экстренно сел следовавший из Туниса в Ростов-на-Дону "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер". У лайнера возникли проблемы с двигателем. На борту находились более 150 российских туристов, информации о пострадавших нет.

В аэропорту Анталии из-за проблем с двигателем экстренно сел самолет с российскими туристами на борту, следовавший из Туниса в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о лайнере "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер". Командир запросил экстренную посадку после обнаружения критических проблем в одном из двигателей, на сигнал откликнулась Анталия.

На борту воздушного судна находились более 150 туристов из России. Информации о пострадавших нет. Неисправный борт от полетов отстранили, для дальнейшего перелета будет задействован резервный самолет.

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