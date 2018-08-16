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В США пройдет массовая акция СМИ против нападок Трампа

15:04
  • четверг
  • 16 августа 2018

В США 16 августа пройдет массовая акция средств массовой информации. Она будет направлена против критики и нападок президента страны Дональда Трампа. Так, более 350 изданий опубликуют редакционные материалы в поддержку свободы прессы.

На сайте американской газеты The Boston Globe сообщается, что 16 августа пройдет массовая акция с участием более 350 средств массовой информации против критики и нападок президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что издания единовременно выпустят редакционные материалы в поддержку свободы прессы.

"Основой политики президента Трампа являются непрерывные нападки на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа", - отметили в The Boston Globe. В акции примут участие, в частности, The News and Tribune, The Daily Telegraph и The New York Times, а также ряд зарубежных изданий, в том числе британское The Guardian.

22 июля после саммита в Хельсинки Трамп назвал свою встречу с Владимиром Путиным "великолепной" и вновь подверг критике "лживые" СМИ, "принизившие ее значение". "Очень плохо для нашей страны!", - подытожил глава Белого дома.

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