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Путин обсудил с Пашиняном вопросы взаимодействия в ОДКБ

15:04
  • четверг
  • 16 августа 2018

Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ряд актуальных тем двусторонней повестки дня. Кроме того, лидеры затронули вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности в рамках ОДКБ.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, - прим. ред.)", - отмечается в сообщении.

Ранее представители Армении предложили внести изменения в устав ОДКБ, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности организации будет представлять премьер-министр Пашинян. Такая инициатива прозвучала на заседании постоянного совета ОДКБ 14 августа.

Постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

В настоящее время генеральным секретарем ОДКБ является представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле 2018 года он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

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