Украина планирует усилить присутствие военно-морских сил в Азовском море

Украина собирается усилить присутствие военно-морских сил в акватории Азовского моря. Об этом сообщил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он добавил, что также есть намерения провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о намерении усилить присутствие военно-морских сил в акватории Азовского моря. Его слова приводит ТАСС.

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря нужно обязательно увеличить. Мы планируем не только усилить присутствие в море, но и провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря", - заявил Муженко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен "остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма". В связи с этим он поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН.

14 августа сообщалось, что Минтранс рассмотрел возможные ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, Москва будет готова оперативно отреагировать на подобные инициативы.