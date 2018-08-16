Украина внесла писателя Захара Прилепина в "черный список"

Минкультуры Украины обновило список лиц, угрожающих нацбезопасности страны. В новый вариант перечня попали российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель и историк из Украины Лев Вершинин.

Минкультуры Украины внесло писателя Захара Прилепина в "черный список" лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Обновленный документ опубликован на сайте министерства. В списке также оказались российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель и историк из Украины Лев Вершинин.

"Я рыдаю. А почему список черный? Он черными чернилами написан?"- прокомментировал Прилепин в беседе с РИА Новости, напомнив, что сайт "Миротворец" внес его в свой список еще в 2014 году. На своей странице в Facebook Прилепин позже написал, что в топ-20 врагов Украины его также записал сайт "Злочинец".

"При этом замайданные помойные сайты называют меня скандальным и даже маргинальным писателем. Нет, ребят, либо угроза национальной безопасности, либо маргинальный. Несостыковочка. Я за маргинальный. Я писатель для украинских маргиналов. А украинскую власть, бритоголовые их колонны и прочих навязчивых скакунов я не люблю", - добавил он.

Прилепин в июле заявил, что решил покинуть пост заместителя командира батальона ополчения ДНР. Он вернулся в Москву, где намерен завершить биографию Сергея Есенина. Кроме того, писатель будет заниматься предвыборной кампанией Вадима Кумина, который баллотируется на пост мэра Москвы.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На данный момент в список внесено 138 человек.