В Швеции произошла крупная вспышка кишечной инфекции

В Швеции зафиксирована крупная вспышка кишечной инфекции EHEC (энтерогеморрагическая бактерия). Пострадали как минимум 50 человек. Наибольшее количество случаев наблюдается в районах города Упсала, что неподалеку от Стокгольма.

В агентстве по вопросам здравоохранения Швеции сообщили о крупной вспышке кишечной инфекции EHEC (энтерогеморрагическая бактерия) в стране. Об этом пишет РИА "Новости".

"Штамм бактерии, который распространился, может вызвать серьезное заболевание, прежде всего у детей", - отметила микробиолог Сесилия Йернберг.

К настоящему моменту есть информация о 50 пострадавших. Наибольшее количество случаев зафиксировано в районах города Упсала, что неподалеку от Стокгольма. Специалисты пока затрудняются дать точную оценку относительно того, что именно стало источником бактерии. Рассматриваются версии о продуктах питания и водоемах.

Инфекция EHEC обычно поражает организм в конце лета и вызывает диарею с кровью. Возможны тяжелые осложнения с почечной недостаточностью. Источниками чаще всего являются крупный рогатый скот, а также плохо помытые овощи и фрукты и загрязненная бактерией вода.