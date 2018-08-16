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Умер бывший премьер-министр Индии

15:41
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Индии после продолжительной болезни скончался бывший премьер-министр страны Атал Бихари Ваджпаи. Ему было 93 года.

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ему было 93 года.

В середине июня Ваджпаи попал в больницу с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние постоянно ухудшалось.

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды - с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года.

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Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи
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