Умер бывший премьер-министр Индии

В Индии после продолжительной болезни скончался бывший премьер-министр страны Атал Бихари Ваджпаи. Ему было 93 года.

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ему было 93 года.

В середине июня Ваджпаи попал в больницу с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние постоянно ухудшалось.

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды - с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года.