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Пашинян предложил запустить реформы в Армении в режиме форсажа

15:49
  • четверг
  • 16 августа 2018

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил перейти к этапу быстрых реформ в республике, включив режим форсажа. Об этом он заявил на заседании правительства страны.

Для проведения реформ в Армении выбрали режим форсажа, рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Надеюсь, что энергия, накопленная в течение этих 100 дней, позволит нам с новыми силами решить те вопросы, которые перед нами ставят граждане. Мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в форсаже реформ. Преобразования должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость", - цитирует "МИР24" заявление Пашиняна.

Итоги стодневной работы и дальнейшие шаги правительства премьер пообещал представить в пятницу на митинге, который пройдет на Площади Республики в центре Еревана.

С 13 апреля 2018 года в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Пашинян.

23 апреля Саргсян ушел в отставку, и. о. премьер-министра страны был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. 8 мая 2018 года Пашинян был избран главой правительства Армении.

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