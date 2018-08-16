Под Краснодаром при падении дельтаплана пострадал 72-летний пилот

В пригороде Краснодара разбился дельтаплан, пострадал 72-летний пилот. Его госпитализировали с переломом бедра в краевую больницу. Авария могла произойти из-за неправильного управления в условиях сильного ветра.
Южное следственное управление на транспорте проводит проверку после падения дельтаплана в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
ЧП произошло в районе поселка Березовый. Пострадал 72-летний пилот. Он госпитализирован в краевую клиническую больницу № 1 с переломом бедра.
Причиной падения дельтаплана модно стать неправильное управление в условиях сильного ветра.
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