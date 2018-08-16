Ольга Васильева высоко оценила столичную систему образования

Министр просвещения России Ольга Васильева высоко оценила систему образования в Москве. По ее словам, к образованию в столице особый подход.

Московская система образования является примером для остальных регионов России. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Она отметила, что Москва является самым ярким примером города с большим количеством участников олимпиад. И пяти тысяч участников финальных этапов олимпиад три тысячи представляют столицу. Победителями стали 2 тысячи 286 школьников, из них 906 – представители Москвы.

"Москва – особый регион нашей страны. Я лично благодарю мэра города Сергея Собянина за его личное участие в системе образования. Потому что тот самый конструктор, который Москва сделала для себя в рамках МЭШ (проект "Московская электронная школа"), мы его получили в качестве подарка от столицы, это очень дорогой для нас подарок, и мы на его основе сейчас заканчиваем контентное наполнение проекта РЭШ (проект "Российская электронная школа")", - сказала Васильева.

Министр отметила особый подход столицы к образованию. По ее словам, российские школы равняются по качеству образования на московские, и это "дает свои плоды".

Работа над проектом "Российская электронная школа" началась в октябре 2016 года. Итогом этой работы должны стать около 180 тысяч интерактивных видеоуроков по всем школьным предметам.