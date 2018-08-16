Минобороны показало журналистам сбитые у Хмеймима беспилотники

Минобороны показало сотрудникам зарубежных СМИ беспилотные летательные аппараты, которые террористы запускали в сторону аэродрома Хмеймим в Сирии. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за последний месяц количество атак при помощи дронов со стороны боевиков увеличилось. Также он рассказал о характеристиках сбитых БПЛА.

За последний месяц количество попыток совершения терактов при помощи беспилотников со стороны боевиков увеличилось. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ. Только за последние три дня было сбито пять беспилотников", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в данных самодельных БПЛА используются современные технологии, в том числе, системы навигации, системы управления и системы сброса взрывного устройства.

"Это однозначно позволяет сказать, что какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам. Несмотря на казалось бы кустарный внешний вид данных БПЛА, они собраны по всем правилам с использованием знаний аэродинамики, систем автоматического управления и других", - сказал представитель Минобороны.

Он, также, пояснил, что такие БПЛА невозможно собрать на коленке, не обладая необходимыми знаниями и не имея технологий.

"Российские специалисты проанализировали БПЛА, которые были уничтожены или перехвачены, и пришли к выводу, что данные самодельные БПЛА собираются по четкой разработанной специалистами инструкции и, соответственно, эксплуатация также производится по инструкции", - отметил он.

Конашенков добавил, что самодельные беспилотники имеют размах крыльев до 3,5 метра, дальность полета более 100 километров. Они способны набирать высоту до 3,5 тысячи метра. Один БПЛА может нести до 10 самодельных взрывных устройств, которые выполняются из алюминиевых сплавов и начинены различными металлическими поражающими элементами.

"Конечно, предоставление технологий сборки и эксплуатации БПЛА террористам - это преступление со стороны тех, кто предоставил эти технологии, так как беспилотники представляют серьезную угрозу не столько для военных, сколько для гражданских объектов. И не только на территории Сирии", - подчеркнул генерал.

Ранее журналисты ведущих зарубежных СМИ приехали в пресс-тур по восстанавливающейся от боевых действий Сирии. Его организовало Минобороны России. Они попросили военных показать сбитые самодельные беспилотники, которые террористы используют для атак на Хмеймим. Им представили несколько на вид кустарно сделанных летательных аппаратов, которые были сбиты за последние три дня. Один из них был сделан из дерева.