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Российские моряки два месяца не могут покинуть Стамбул из-за ареста судна

15:51
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Стамбуле за долги арестовали сухогруз Streamline. В связи с этим 11 российских моряков вот уже два месяца не могут вернуться домой. Долг перед ними уже превысил 36 тысяч долларов. Они не получают заработную плату с 3 июня. Собственник корабля не выходит на связь, ситуацию взяло на контроль генконсульство.

Представитель Российского профсоюза моряков Александр Рубцов сообщил, что в Стамбуле за долги арестовали сухогруз Streamline, из-за чего 11 российских моряков вот уже два месяца не могут вернуться домой. Слова Рубцова приводит РИА "Новости".

"Судно Streamline, когда встало на рейд в Стамбуле, было арестовано за долги предыдущего владельца. Долг около полмиллиона долларов. И экипаж - 11 человек, из них девять жители Ростовской области - не может уже почти два месяца покинуть судно", - рассказал представитель профсоюза, добавив, что собственник корабля не выходит на связь.

Ситуацию взяло на контроль российское генконсульство в Стамбуле. Как отметил Рубцов, у проблемы есть два варианта решения - либо судно продадут, либо объявится собственник. Вместе с тем долг перед моряками уже превысил 36 тысяч долларов. Они не получают заработную плату с 3 июня.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что у моряков с задержанного в Азовском море украинскими пограничниками судна "Норд" начались проблемы со здоровьем. В частности, у старшего помощника капитана стали отказывать ноги.

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