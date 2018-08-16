Заключенный покончил с собой в колонии Рыбинска

УФСИН по Ярославской области организовало проверку после того, как накануне в колонии Рыбинска покончил с собой осужденный и еще двое инсценировали попытку самоубийства. На место происшествия выехал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

В колонии №2 в Рыбинске покончил с собой один из заключенных. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь управления ФСИН по Ярославской области Анна Частухина. Организована проверка.

"15 августа в исправительной колонии N2 около 19:00 в одном из отрядов был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Реанимационные мероприятия не помогли. Следов насилия не обнаружено", - рассказал она.

Еще двое осужденных той же колонии совершили "акт демонстративно-шантажного характера", то есть инсценировали попытку самоубийства. "Оказана помощь, с ними работает психолог. Госпитализация не требуется", - отметила Частухина.

На место происшествия выехал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

На прошлой неделе управление ФСИН России по Забайкальскому краю начало проверку по факту смерти двух заключенных забайкальской ИК №5, где ранее, по сообщениям СМИ, избивали заключенных. Осужденных нашли мертвыми на рабочих местах в производственной зоне.