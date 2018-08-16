ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

16:10
  • четверг
  • 16 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждались ситуация в Донбассе, строительство газопровода "Северный поток-2" и осужденные в России граждане Украины.

В пресс-службе президента Украины сообщили о телефонном разговоре Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет ТАСС.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Порошенко и Меркель затронули темы строительства газопровода "Северный поток-2" и осужденных в России граждан Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по переговорам Владимира Путина с Ангелой Меркель в Берлине 18 августа. По словам представителя кабинета министров Германии Штеффена Зайберта, будут затронуты темы Сирии, Украины, а также энергетики.

Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Петр Порошенко
Ангела Меркель и Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100