Порошенко и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждались ситуация в Донбассе, строительство газопровода "Северный поток-2" и осужденные в России граждане Украины.

В пресс-службе президента Украины сообщили о телефонном разговоре Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет ТАСС.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Порошенко и Меркель затронули темы строительства газопровода "Северный поток-2" и осужденных в России граждан Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по переговорам Владимира Путина с Ангелой Меркель в Берлине 18 августа. По словам представителя кабинета министров Германии Штеффена Зайберта, будут затронуты темы Сирии, Украины, а также энергетики.