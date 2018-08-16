Прокуратура начала проверку по факту отравлений в спортклубе Екатеринбурга

В екатеринбургском спортклубе "Катюша" отравились 12 детей. Четыре ребенка были госпитализированы, у них обнаружили острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие в перерывах между занятиями питались в местном кафе. Прокуратура начала проверку, материалы по ней направят в следственные органы.

В пресс-службе прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга сообщили о начале проверки по факту отравления 12 воспитанников спортклуба "Катюша". Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, дети пожаловались на рвоту и боль в животе. В итоге четыре ребенка были госпитализированы, у них обнаружили острую кишечную инфекцию. Пострадавшие занимались спортивной гимнастикой в помещении спортивного зала городской школы № 181, а в перерывах ели в кафе.

Уже установлено, что продукты в заведении неправильно хранились, в настоящее время решается вопрос о приостановке работы спорткомплекса "Катюша" и кафе.

Материалы проверок направили в следственные органы. Действиям лиц, допустивших массовое заболевание детей, будет дана уголовно-правовая оценка.