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В Кашире пьяный мужчина пытался напасть с ножом на детей

16:39
  • четверг
  • 16 августа 2018

Сотрудники ФССП задержали мужчину, который пытался напасть на троих детей с ножом. Инцидент произошел в подмосковной Кашире.

В подмосковной Кашире задержали пьяного мужчину, который преследовал с ножом троих детей возле городского суда. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов Московской области, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что приставы во время дежурства в горсуде услышали детские крики о помощи. Сотрудники выскочили на улицу и увидели мужчину, который преследовал детей с раскладным ножом.

Приставы заставили злоумышленника опустить оружие, после чего задержали и передали прибывшим сотрудникам полиции.

Объяснить мотивы своей агрессии он не смог.

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