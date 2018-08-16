ФСИН будет бессрочно хранить видео с применением силы к осужденным

ФСИН планирует сделать бессрочным хранение записей с видеорегистраторов с применением силы к осужденным. По словам замглавы ведомства Валерия Максименко, подобная мера позволит создавать доказательную базу при допущенных сотрудниками ФСИН нарушениях.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что ведомство планирует сделать бессрочным хранение записей с видеорегистраторов, на которых было зафиксировано применение силы к осужденным. Слова Максименко приводит РИА "Новости".

"Записи с видеорегистраторов хранятся 30 суток в соответствии с нормативными актами. Но по указанию директора ФСИН России было решено бессрочно хранить записи, на которых сотрудники применили физическую силу и спецсредства", - рассказал замглавы ФСИН.

Он добавил, что подобная мера позволит выявлять ошибки и недоработки руководства исправительных учреждений, а также создавать доказательную базу при допущенных сотрудниками ФСИН нарушениях.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного прокурорского вмешательства. В связи с этим будут проведены доскональный анализ жалоб и ревизия материалов об отказе в возбуждении уголовных дел "о недозволенных методах воздействия".

31 июля во ФСИН сообщили, что сотрудников колоний и СИЗО, не использующих видеофиксацию при конфликтах с заключенными, могут уволить. При этом до 1 сентября все запираемые помещения в тюрьмах и изоляторах будут оборудованы камерами видеонаблюдения.