Мосгоризбирком вынес предупреждение кандидату в мэры Балакину

Мосгоризбирком вынес предупреждение кандидату на пост мэра от партии "Союз горожан" Михаилу Балакину за нарушения при проведении агитационной кампании. Ранее другой кандидат - Михаил Дегтярев - подал иск в Мосгорсуд о снятии Балакина с регистрации на должность мэра столицы.

Кандидату на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаилу Балакину вынесено предупреждение за нарушения при проведении агитационной кампании, передает "Интерфакс".

Как сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, ранее в комиссию поступили несколько десятков жалоб от граждан на агитацию в пользу кандидата Балакина.

"Суть этих обращений заключается в том, что без согласия собственников информационных стендов какие-то лица размещают агитацию в пользу Балакина", - сообщил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. За пост столичного градоначальника борются пять кандидатов: Михаил Балакин, Михаил Дегтярев (от ЛДПР), Вадим Кумин (от КПРФ), Илья Свиридов (от "Справедливой России") и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.