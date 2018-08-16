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Мэр Оренбурга Арапов арестован на два месяца

17:01
  • четверг
  • 16 августа 2018

Суд арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова на два месяца. Его подозревают в получении крупной взятки. Ранее при получении двух миллионов рублей был задержан заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов, подозреваемый в получении крупной взятки, арестован Ленинский районным судом города на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

О возбуждении против Арапова уголовного дела по статье о получении взятки стало известно 14 августа. До этого в его кабинете был проведен обыск. Сам Арапов заявил, что готов сотрудничать со следствием, а все его денежные средства законно задекларированы.

Вместе с тем ранее при получении взятки в два миллиона рублей был задержан заместитель главы Оренбурга по градостроительству Геннадий Борисов. Отмечается, что за эти деньги чиновник обещал генеральному директору одной из местных компаний оказать покровительство в строительстве и реализации неких объектов недвижимости.

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