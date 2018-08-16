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Трамп: фейковые СМИ вредят США, но мы побеждаем

17:12
  • четверг
  • 16 августа 2018

Дональд Трамп заявил, что публикующие фальшивые новости СМИ являются "партией оппозиции", но власти США побеждают в борьбе с ними. Ранее сообщалось, что на 16 августа в Штатах запланирована массовая акция СМИ против критики и нападок со стороны Трампа.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь подверг жесткой критике публикующие недостоверную информацию СМИ. Его слова приводит "Интерфакс".

"СМИ, публикующие фейковые новости, - это партия оппозиции. Они вредят нашей великой стране, но мы побеждаем!", - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что на 16 августа в Штатах запланирована массовая акция СМИ против критики и нападок со стороны Трампа. Так, более 350 изданий опубликуют редакционные материалы в поддержку свободы прессы.

22 июля после саммита в Хельсинки Дональд Трамп назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным "великолепной", добавив, что "лживые СМИ принизили ее значение". "Очень плохо для нашей страны!", - подытожил тогда президент.

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