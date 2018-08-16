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В Киеве пригрозили утопить российскую армию в крови

17:17
  • четверг
  • 16 августа 2018

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что российская армия "захлебнется собственной кровью", если "попытается начать наступление".

Российская армия захлебнется в собственной крови в случае наступления на Украину. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что два года назад уже прогнозировал наступление России и предсказывал потери со стороны Украины. Однако сейчас, полагает Грымчак, армия страны находится в лучшем состоянии.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", - заявил Грымчак.

По его словам, за последние годы Киев много чего изменил в оснащении армии, в том числе в вопросе вооружений.

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