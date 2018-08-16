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В США в возрасте 76 лет умерла соул-певица Арета Франклин

17:21
  • четверг
  • 16 августа 2018

Американская соул-певица Арета Франклин ушла из жизни в четверг в возрасте 76 лет. Причиной смерти исполнительницы стал рак поджелудочной железы.

В США в своем доме в Детройте скончалась знаменитая американская певица Арета Франклин. "Королева соула" умерла от рака поджелудочной железы, передает агентство Associated Press.

"В этот мрачный момент в нашей жизни мы не смогли подобрать подходящие слова, чтобы выразить боль в нашем сердце. Мы потеряли матриарха и камень нашей семьи. Любовь, которую она дарила своим детям, внукам, племянницам, племянникам и двоюродным братьям, не знала границ", - говорится в заявлении семьи Франклин.

О том, что певица находится в тяжелом состоянии, в понедельник сообщили ее близкие.

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Арета Франклин
Арета Франклин
Арета Франклин
Арета Франклин
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