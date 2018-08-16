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Фигурантку дела "Нового величия" Павликову отпустили из СИЗО под домашний арест

18:03
  • четверг
  • 16 августа 2018

Дорогомиловский суд Москвы смягчил меру пресечения 18-летней фигурантке дела "Нового величия" Анне Павликовой. Ее выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. По делу проходят десять человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества.

Дорогомиловский районный суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней фигурантке дела "Нового величия" Анне Павликовой - ее выпустили из следственного изолятора и отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее об изменении меры пресечения попросило следствие, не найдя оснований для дальнейшего содержания обвиняемой под стражей.

16 мая десять активистов движения "Новое величие", среди которых были Анна Павликова (на момент ареста ей было 17 лет) и Мария Дубовик, были заключены судом под стражу. Им предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества. Защита настаивает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

15 августа в центре Москвы прошла несогласованная с властями акция "Марш матерей" в защиту Павликовой и Дубовик. В ней приняли участие порядка 200 человек.

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