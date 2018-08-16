Суд отклонил иск Дегтярева о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии его оппонента от партии "Союз горожан" Михаила Балакина с выборов. Дегтярев утверждал, что шесть подписей муниципальных депутатов в поддержку Балакина неправильно оформлены.

Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры столицы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов своего оппонента, выдвиженца от "Союза горожан" Михаила Балакина, передает ТАСС.

"В удовлетворении заявленных требований Дегтяреву Михаилу Владимировичу отказать", - сказал судья Вячеслав Полыга.

Истец требовал отменить решение о регистрации Балакина кандидатом, утверждая, что шесть подписей муниципальных депутатов, отданных в его поддержку, были неправильно оформлены.

Как пояснил Дегтярев на предвыборных дебатах 14 августа, ЛДПР добивается снятия с выборов кандидатуры Балакина из-за имеющегося у него мандата в Мосгордуме от ЛДПР. По мнению Дегтярева, кандидат от "Союза горожан" совершил "политическое мошенничество", так как избрался в столичную Думу от ЛДПР, а теперь борется против кандидата от либерал-демократов на выборах мэра Москвы.